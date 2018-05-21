Понедельник, 21 Мая 2018 18:33

АрмИнфо. Бывший министр обороны Армении Виген Саркисян дал два совет своему студенту - новоназначенному секретарю Совбеза РА Армену Григоряну.

"Поздравляю тебя с назначением на эту высокую должность и желаю удачи на ответственной должности по обеспечению защиты и безопасности нашего государства. Однако, хотел бы дать два совета. Один из них, напоминание о совете, который я дал вам в студенческие годы, а второй - совет человека, который долгие годы на разных должностях служил отчизне новоназначенному чиновнику.

Когда вы были студентами, я всегда вам говорил, что можете выражать любое мнение, однако должны четко представлять суть темы, о котором выражаете мнение. Вчера смотрел твое интервью, и хочу сказать откровенно, что разочарован. Ты, так уверенно выражаешь мнение о концепции "Нация-армия", не имея четкого представления о ней. То, что ты вчера представлял в качестве основного тезиса этой концепции, не сможешь найти ни в одном документе, ни в выступлениях и проектах, реализуемых в рамках концепции "Нация-армия". Из логики твоего интервью следовало, что данная концепция призвана научить общество любить отчизну, поскольку мы пришли к тому, что общество не любит Родину", - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на Facebook.

"Концепция "Нация-армия" не о том, как научить общество любить родину, а о том, чтобы по возможности более эффективно ее защищать. В том числе, и посредством вовлечения активного резерва, посредством сопоставления срочной и контрактной службы, посредством внедрения более практичных механизмов социальной защиты военнослужащих. Вновь повторяю, каждый имеет право на выражение собственного мнения, однако, чиновник, выражающий публичное мнение должен хотя бы иметь представление о том, о чем говорит. Чин обязывает, особенно если это должность секретаря Совбеза", - подчеркнул Саркисян.

Вместе с тем, бывший глава оборонного ведомства посоветовал Григоряну, в независимости от тяжести возложенного груза и ответственности, не пытаться получать дивиденды посредством очернения работы, сделанной прежде. "Делай свою работы, делай ее еще лучше, более эффективно, и общество это обязательно оценит. Защита государства и ее безопасность святая миссия всех нас. Разделяя ее на своих и чужих, вы пытаетесь нанести удар по становлению армянской армии и силам, лежащим в основе Арцахских побед, что, может быть позволительно для представителя той или иной политической силы, но не секретарю Совбеза. Пришло время встать выше этого и показывать государственное мышление", - заключил Саркисян.

По словам Саркисяна, армия должна функционировать более прозрачно, реагируя на любой вопрос и беспокойство общества. "В качестве субъекта общества, армия должна установить критерии и в сфере экономической конкуренции, и борьбе с коррупцией, и повышения эффективности",- заключил экс-министр.