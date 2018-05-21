Понедельник, 21 Мая 2018 17:44

АрмИнфо.Наиболее проблематичными сферами в Армении являются образование, горнорудный сектор и сельское хозяйство. Об этом в письме премьер-министру РА Николу Пашиняну 18 мая сообщил председатель Общественного Совета (ОС) Армении Вазген Манукян.

Как сообщает пресс-служба ОС, в письме Манукян отметил предложения, которые ранее были утверждены на заседании Совета. В этом ключе он сообщил, что отмеченные предложения в течение 10 лет ОС представлял правительству РА, и которые были приняты частично.

В письме Манукян подчеркнул, что целесообразным будет включить отмеченные предложения в новую программу правительства, которая в

ближайшее время будет представлена в Национальном Собрании.

Говоря об основных проблемах в вышеуказанных сферах, глава ОС отметил, что в образовательном секторе необходимо отделить школу от ВУЗа и науки, создав 2 отдельных министерства. Он подчеркнул также о необходимости пересмотреть школьные программы, особое внимание уделив преподаванию естественных наук и др. По словам Вазгена Манукяна, наиболее важным вопросом в области сельского хозяйства является укрупнение земельных угодий, поскольку малые хозяйства в основном неэффективны. В горнодобывающей промышленности, он, прежде всего, отметил необходимость в разработке нового закона, который, наряду с остальными вопросами, будет четко очерчивать золотую средину между экологией, экономическим развитием и др