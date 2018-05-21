Понедельник, 21 Мая 2018 17:34

АрмИнфо.Председатель постоянной комиссии по вопросам Евроинтерграции Наира Зограбян 21 мая встретилась с послом Италии в Армении Винченцо Дель Монако.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи стороны обсудили новую политическую ситуацию в Армении. Зограбян отметила, что посол начал свою дипломатическую миссию во время исторических процессов в РА, когда страна во всех сферах идет путем революционных перемен. Также депутат отметила, что в этом вопросе очень важно сотрудничество республики с Европейским союзом и странами-членами ЕС.

Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, Зограбян выразила надежду, что Италия в ближайшее время ратифицирует данный документ. В ходе встречи также обсуждались вопросы возможностей инвестиций в Армении.

В свою очередь посол Италии отметил, что многочисленные итальянские инвесторы готовы обсудить вопрос программ, связанных с серьезными вложениями в Армении. Он заявил, что итальянская компания "Ренко" активно продолжает и будет расширять инвестиции в стране, а многочисленные туристические организации заинтересованы страной, имеющей древнейшую историю.

Стороны также обсудили нагорно-карабахский конфликт и пути его урегулирования. Также были затронуты проблемы, которые препятствовали развитию Армении, которые в связи с новой политической ситуацией должны обсуждаться, на повестке дня взаимоотношения между Арменией и ЕС, а также между Арменией и странами ЕС.