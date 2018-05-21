Понедельник, 21 Мая 2018 17:25

АрмИнфо."Сейчас в Армении сложилась другая ситуация, граждане Армении теперь доверяют правительству. Наш подход относительно накопительной пенсионной системы остался прежним, мы считаем, что она должна действовать исключительно на добровольной основе". Об этом 21 мая в беседе с журналистами заявил депутат от блока "Елк" Геврог Горгисян.

Горгисян отметил, что депутаты от блока заявляли, что накопительная пенсионная система очень успешно действует во всем мире, однако, предлагаемый Арменией вариант весьма неудачный. "Мы боролись против него. Согласно нашей позиции, слово "обязательно" должно исчезнуть, однако, это следует сделать так, чтобы при этом не пострадала наша страна", - отметил депутат, заявив, что министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян придерживается того же мнения.

Горгисян не согласился с тем, что подходы блока после того, как его представители перешли из оппозиции во власть радикально изменились, в частности касательно членства РА в ЕАЭС и ОДКБ. "При переходе из оппозиции во власть изменилось бремя ответственности. Блок "Елк" во время своей оппозиционной деятельности говорил о том, что Армения не может продуктивно использовать свои возможности в данных структурах. И если они не используются, мы должны покинуть эти структуры. Никол Пашинян придя к власти, считает, что сможет решить эти проблемы и использовать их во благо нашей страны. Что касается ОДКБ, блок "Елк" никогда не выражал позицию относительно членства Армении в данной организации. Мы не раз отмечали, что нужно вести более последовательную позицию относительно безопасности страны", - заключил депутат.