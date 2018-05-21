Понедельник, 21 Мая 2018 15:55

АрмИнфо. На торжественном заседании ПА ОЧЭС, приуроченном к 25-ти летию принятия декларации данной структуры, обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего развития организации. Об этом 21 мая на пресс- конференции заявил глава армянской делегации в Парламентской Ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества Гагик Минасян.

Минасян также отметил, что, в частности, в ходе заседания обсуждались достижения структуры за прошедшие 25 лет, и то, каким образом организация будет развиваться в будущем. Как заявил глава армянской делегации, предложений было много, и большая часть стран-членов ОЧЭС представили свои подходы относительно развития организации. "В результате возникло два различных подхода, одно было представлено армянской делегацией, другое украинской. В частности, украинская делегация заявила, что ОЧЭС должна быть очень активной и на первый план выдвигать вопросы, связанные с признанием территориальной целостности стран-членов данной организации, а также вопросы, находящиеся в рамках международно-правого урегулирования. В свою очередь армянская делегация выступила против политизации ОЧЭС, отметив, что данная организация должна иметь исключительно экономическое значение. Меж тем существуют другие организации, которые занимаются подобными вопросами с политически-правовым уклоном", - подчеркнул Минасян.

Минасяна подчеркнул, что предложение армянской делегации было принято в отличие от предложения украинский делегации. Также глава армянской делегации отметил, что своим выступлением помешал турецкой делегации дать односторонние оценки касательно палестино - израильского конфликта.