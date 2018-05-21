Понедельник, 21 Мая 2018 15:39

АрмИнфо.Под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось совещание, посвященное подготовке и проведению 17-ого саммита Франкофонии в Ереване в октябре текущего года. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе правительства РА.

Пашинян открывая совещание, подчеркнул важность организации и проведения мероприятия на высоком уровне. Он напомнил, что данное мероприятие беспрецедентное по своим масштабам в истории третьей республики и нужно сделать всё, чтобы данный саммит стал историческим не только для Армении, но и для МОФ.

Премьеру было доложено, что на мероприятии будут присутствовать главы государств и правительств порядка пятидесяти государств, предполагается также участие делегаций структур партнеров Франкофонии, общее число гостей составит около 5000 человек. В рамках саммита пройдет экономический бизнес-форум, и ряд других важных мероприятий. Саммит пройдет под девизом "Жить вместе" и уже разрабатывается специальный сайт.

Пашинян отметил, что с целью решения всех возникающих проблем по организации и проведению саммита, периодически будут проводиться совещания.