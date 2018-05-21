Понедельник, 21 Мая 2018 15:26

АрмИнфо. Beeline объявил о новой акции для физических лиц, в рамках которой абоненты фиксированной телефонной связи смогут совершать звонки в мобильную сеть Арцаха по тарифу 15 драм/мин.

Как сообщает пресс-служба компании, тариф на звонки из фиксированной сети Beeline на фиксированную сеть Арцаха составляет 5 драм/мин.

Согласно источнику, предложение действительно до 15 января 2019 года.

<Будучи оператором, предоставляющим в Армении все виды связи, для нас очень важно, чтобы все наши услуги были удобными и доступными для наших клиентов. И сейчас мы очень рады, что абоненты фиксированной связи смогут звонить своим родным и друзьям, проживающим в Арцахе по более доступным ценам>,- отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline.

Напомним, что ЗАО <VEON Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".