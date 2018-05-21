Понедельник, 21 Мая 2018 15:14

АрмИнфо.Мы будем только рады, если удастся искоренить коррупцию в стране. Об этом 21 мая в беседе с журналистами заявил спикер Парламента Армении Ара Баблоян, комментируя заявление новоназначенного главы Службы национальной безопасности РА Артура Ванецяна о том, что в Армении есть 350 человек, которые не знают, что занимаются крупным бизнесом и не платят налоги.

На вопрос, почему предыдущее правительство не боролось против этого явления, спикер отметил: "Если данные нарушения будут установлены, тогда мы сможем оценивать разницу". Что касается проведения внеочередных выборов, Баблоян заметил, что этот вопрос еще будет обсужден.

Отметим, что 19 мая в ходе встречи с руководителями СМИ новоназначенный начальник СНБ Армении Артур Ванецян заявил, что СНБ ведет активную борьбу с коррупцией и традиционно коррумпированные учреждения полностью прекратили незаконные действия. Ванецян подчеркнул, что сегодня ведется активная деятельность по выявлению коррупционных цепочек по ранее совершенным преступлениям.

Также глава СНБ заявил, что вскоре будут раскрыты имена лиц, незаконно обогатившихся за счет коррупционных схем. Посредством этих схем некоторые на протяжении лет крали у государства деньги и незаконно обогащались. Ванецян подчеркнул, что необходимо найти решения, позволяющие вернуть украденные средства, а не посадить человека в тюрьму, поскольку этим вопрос не решается. Также последний отметил, что в Армении есть 350 человек, которые не знают, что занимаются крупным бизнесом и не платят налоги. "Эти люди не знают, что обладают крупным бизнесом и живут в тяжелых социальных условиях. До конца месяца мы уже будем обладать полной картиной", - заключил новоназначенный глава СНБ Армении.