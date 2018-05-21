Понедельник, 21 Мая 2018 15:12

АрмИнфо. Серьезный политический кризис в стране нашел свое решение конституционным, правовым и мирным путем. Об этом в рамках дней Европы в Ванадзоре заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

При этом он выразил убеждение, что прежде всего это большое достижение народа и политической элиты Армении. "Эти события еще раз доказали, что армянская молодежь обладает большим потенциалом и этот потенциал должен быть использован для развития страны. У молодежи есть много ожиданий, они хотят жить в стране, свободной от коррупции, в стране, которая должным образом и эффективно управляется, в стране, в которой есть независимая, беспристрастная и справедливая судебная система. Они хотят жить в стране, где экономическая деятельность осуществляется в условиях равных прав, где нет привилегированных, где ни у кого нет доминирующих позиций на рынке", - добавил посол ЕС, передает Радио Свобода.

Свитальский убежден, что у молодых людей в Армении есть вполне здоровые ожидания, но, в то же время, он советует быть терпеливыми: "Необходимо быть терпеливым, потому что по опыту других стран мы знаем, что после подобных событий изменения не могут быть осуществлены в одночасье. Во всяком случае, то, что я уже точно заметил, это как изменились лица молодых людей. Сегодня молодежь смотрит в будущее с надеждой. А мы поможем превратить эту надежду в реальность".

На вопрос, будут ли события в Армении способствовать сближению отношений Ереван- Брюссель, а также либерализации визового режима, Петр Свитальский ответил, что он убежден, что они на правильном пути, и у этого процесса будет положительный результат. "На прошлой неделе в Армению прибыли мои коллеги из Европейского союза. Главным вопросом в повестке дня был вопрос о либерализации виз, но, в то же время, был процесс упрощения визового режима, потому что Республика Армения сейчас находится в процессе, и если он успешно завершится, то это будет хорошим началом для процесса либерализации виз", - заключил европейский дипломат.