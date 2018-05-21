Понедельник, 21 Мая 2018 14:08

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян принял делегацию во главе председателем палаты Представителей Республики Кипр Деметрисом Силурисом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян в ходе встречи отметил, что подобные визиты способствуют укреплению и расширению контактов.

По убеждению собеседников, армяно-кипрские отношения, имеющие прочную историческую основу, имеют серьезный потенциал для развития. Стороны подчеркнули важность активизации политического диалога между двумя странами, а также дальнейшее развитие экономических контактов, особенно в таких направлениях как туризм, услуги и банковская сфера.

Сарксиян выразил благодарность властям Кипра за признание и осуждение Геноцида армян в Османской империи.

Стороны также отметили важность ратификации со стороны стран-членов ЕС соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Евросоюз.

Силурис выразил поддержку Кипра переговорному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию, проводимую в рамках Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь Саркисян высоко оценил конструктивную и сбалансированную позицию Кипра по этому вопросу.