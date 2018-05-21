Понедельник, 21 Мая 2018 14:07

АрмИнфо. Смыслом существования Армении должна стать консолидация социального, экономического, финансового, научного потенциала армянского народа на территории республики, обеспечивая безопасность и естественное развитие этого потенциала. Об этом в своем очередном видеообращении заявил премьер­министр Никол Пашинян.

"Нашей основной целью должно стать приостановление тысячелетней волны эмиграции армянского народа и возвращение армян на родину. А этого возможно лишь достичь тем. чтобы гражданин Армении был бы высшим руководством страны. Это должно быть краеугольным камнем будущего Армении",- заявил Пашинян. Он также подчеркнул, что основной задачей нового правительства является становление гарантом институциональной власти народа.

При этом он акцентировал внимание на необходимости постоянной борьбы за свои права со стороны граждан. Что касается вовлеченности Диаспоры в жизнь Родины, Пашинян заметил, что этот процесс затормаживается некоторыми положениями конституции. "К примеру, в Конституции говорится, что министром в Армении может стать лишь гражданин РА, на протяжении пяти лет проживающий на территории республики. Однако мы считаем, что это положение не отражает стремления нашей нации и создает искусственные препятствия на пути вовлеченности Диаспоры в жизнь Армении. Мы намерены устранить эти препятствия для того, чтобы использовать потенциал Диаспоры в становлении госинститутов Армении",- подчеркнул Пашинян.