Понедельник, 21 Мая 2018 12:58

АрмИнфо.Премьер-министр Индии Наренда Моди направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с избрание на пост главы армянского правительства. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе исполнительного органа РА.

"Отношения между Арменией и Индией носят исторический характер, являются теплыми и дружественными. Уверен, что эти отношения еще больше углубятся и расширятся в предстоящие годы. Я ожидаю работать с Вами в этом направлении. Пользуясь случаем, направляю Вам и армянскому народу наилучшие пожелания", - говорится в послании Моди.

Пашиняна поздравил и премьер Бельгии Шарль Мишель, который выразил готовность работать с новым главой армянского правительства с целью дальнейшего углубления дружественных отношений между двумя странами.