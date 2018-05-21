Понедельник, 21 Мая 2018 12:52

АрмИнфо. 20 мая президент Республики Арцах Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье

Саркисян в связи с кончиной Греты Саркисян.

Как передает пресс-служба главы Арцаха, в телеграмме, в частности, говорится: <С прискорбием воспринял весть о кончине Греты Саркисян, матери Национального героя Республики Армения, Героя Арцаха, Спарапета Вазгена Саркисяна. Грета Саркисян известна нашему народу как образец добродетельной армянской женщины и матери, приверженной национальным ценностям, наделенной высокими человеческими и моральными достоинствами. На протяжении всей своей жизни она всецело посвятила себя семье и родине. Светлая память о матери Грете всегда будет яркой в сердцах тех, кто еe знает. От имени народа Республики Арцах, властей и от себя лично выражаю искренние соболезнования и поддержку всем родственникам и друзьям покойной и желаю им мужества и крепости духа. В этот момент глубокой скорби мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами о безвозвратной утрате".