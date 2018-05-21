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|Спикер Парламента: Мы будем только рады, если удастся искоренить коррупцию
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|Музей АРАРАТ присоединится к международной инициативе “Ночь в музее” и представит специальную экспозицию, посвященную юбилею столицы.
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|Посол Армении и австрийские парламентарии обсудили перспективы сотрудничества
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|Новый кабмин Армении намерен сократить служебный автопарк и изучить вопрос с командировками чиновников
|Министр иностранных дел Армении принял генерального секретаря ОДКБ
АрмИнфо. Член инициативы "Отвергни Сержа" Давид Санасарян назначен начальником Государственной контрольной службы Армении. Об этом сообщил сам Санасарян.
|Гагик Минасян: Армянская сторона выступает против политизации ПА ОЧЭС
|Пашинян поручил надлежащим образом организовать и провести 17-ый саммит Франкофонии в Ереване
|Спикер Парламента: Мы будем только рады, если удастся искоренить коррупцию
|Создается трехсторонний формат межпарламентского сотрудничества Армения-Греция- Кипр
|Свитальский: Мы поможем превратить надежду армянской молодежи в реальность
|В Беларуси открыли памятник легендарному маршалу Баграмяну
|Армения и Кипр обсудили возможности укрепления двусторонних отношений
|Пашинян намерен устранить конституционные препятствия на пути участия Диаспоры в жизни Армении
|Бельгия и Индия выразили готовность продолжить развивать отношения с Арменией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го мая
|Президент Арцаха выразил соболезнования семье Саркисян в связи с кончиной Греты Саркисян
|Давид Санасарян назначен начальником Государственной контрольной службы Армении
|В СК Армении разбираются в обстоятельствах смерть военнослужащего Армии обороны Арцаха Гамлета Григоряна
|В Минобороны Армении вновь призвали Азербайджан воздержаться от действий, обостряющих обстановку на госгранице
|Армения закупит у России ЗРК «Тор»
|Полиция Армении предупреждает: Устройства, фиксирующие нарушения скоростного режима и видеокамеры, продолжают функционировать на дорогах республики
|В СНБ Армении ожидаются структурные изменения
|Глава СНБ Армении: Вскоре будут раскрыты имена лиц, незаконно обогатившихся за счет коррупционных схем
|Шармазанов: Геноцид понтийских греков является логическим продолжением Геноцида армян
|Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахский конфликт
|Полиция РА: Валерий Осипян провел ряд кадровых назначений
|Глава МИД Армении: Арцах был, есть и будет в числе внешнеполитических приоритетов
|Глава Армии обороны НКР представил армянскому коллеге оперативно-боевую ситуацию на передовой
|Штат Род-Айленд принял резолюцию в связи с 30-летием Сумгаитских погромов
|При содействии Конверс Банка состоялась презентация книги аргентинского писателя Хулио Кортасара <Игра в классики> на армянском языке
|Следственный комитет Армении расследует дело о мошенничестве при участии сотрудников Дорожной полиции и СПИСА
|Состоялось 128-ая конференция комитета министров Совета Европы
|Давид Тоноян и Ричард Миллс обсудили перспективы сотрудничества
|Министры обороны и иностранных дел Армении посетили юго-западную границу страны
|Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
|Артак Зейналян: В ближайшем будущем правительство намерено создать новый независимый антикоррупционный орган
|Музей АРАРАТ присоединится к международной инициативе “Ночь в музее” и представит специальную экспозицию, посвященную юбилею столицы.
|Глава Международной организации по миграции поздравил Никола Пашиняна
|Незаконные <чахджики> останавливают производство крупного налогоплательщика
|Артак Зейналян: Мы все должны проявить нетерпимость к коррупции
|Никол Пашинян приступил к кадровой чистке второго эшелона кабмина
|Напротив здания Генеральной прокуратуры Армении проходит акция протеста в поддержку экс-министрa обороны Арцаха Самвела Бабаяна
|Министр иностранных дел и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии обсудили перспективы сотрудничества
|Грант Багратян подверг критике ряд действий нового премьера Армении Никола Пашиняна
|Никол Пашинян: Сфера безопасности является приоритетом для нормального развития Вооруженных сил
|Посол Армении и австрийские парламентарии обсудили перспективы сотрудничества
|МИД: Армения является стороной, вовлеченной в карабахский конфликт, но основными его сторонами являются Арцах и Азербайджан
|Ардшинбанк предлагает льготные условия для получения пенсионных карт
|Давид Тоноян и Анджей Каспршик обсудили ситуацию на линии соприкосновения между ВС Арцаха и Азербайджана
|Глава комиссии по внешним связям армянского парламента призвал Израиль не спекулировать вопросом Геноцида армян в своей сложной геополитической игре с Турцией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 18-го мая
|В Министерстве юстиции обсудили возможности реформирования судебно-правовой сферы
|Министр: Решение о рецептурном отпуске медикаментов будет приостановлено по всем препаратам, кроме антибиотиков
|Пашинян и Хачатуров обсудили вопросы взаимодействия в раках ОДКБ
|Учебные кредиты Банка ВТБ (Армения) теперь охватывают также платные школы, курсы и занятия
|Новая страница в истории инновационного предпринимательства в Армении - Beeline запустил Startup Incubator
|Министр ИД Армении принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ
|Министр обороны Армении принял генерального секретаря ОДКБ
|Офис омбудсмена Армении стал полноправным членом Европейской сети детских омбудсменов
|Тигран Балаян посоветовал своему азербайджанскому коллеге вновь перечитать документы, касающиеся карабахского урегулирования
|Белоруссия и Азербайджан обсудили военно-техническое сотрудничество
|Состоялось 9 - ое заседание РА-ЕС по вопросам правосудия, свободы и безопасности
|Араик Арутюнян: поборами в школах займутся правоохранительные органы
|Новый кабмин Армении намерен сократить служебный автопарк и изучить вопрос с командировками чиновников
|Министр иностранных дел Армении принял генерального секретаря ОДКБ
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