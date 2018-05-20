Воскресенье, 20 Мая 2018 23:36

АрмИнфо.В течение последних недель Вооруженные силы Азербайджана в некоторых частях армяно-азербайджанской границы проводят активные инженерные работы с целью улучшения и продвижение своих позиций. Об этом на своей странице в Файсбук написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Вооруженные силы Армении периодически, в том числе за последние дни, предупреждали командование дислоцированных на границе с Арменией азербайджанских сил, что активизация инженерных работ и другие провокационные действия являются причиной перестрелок, могут привести к нежелательным потерям. ВС Армении неоднократно заявляли, что деструктивные шаги не могут остаться безответными и настоятельно призывали отказаться от действий, обостряющих обстановку», - написал Ованнисян.