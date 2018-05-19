Суббота, 19 Мая 2018 15:08

АрмИнфо.В Службе национальной безопасности Армении ожидаются структурные изменения. Об этом 19 мая в ходе встречи с руководителями СМИ заявил новоназначенный начальник СНБ Армении Артур Ванецян.

При этом он добавил, что изменения будут осуществлены по поручению премьер- министра Никола Пашиняна. Ванецян пояснил, что сохранившаяся с советских времен система будет изменена на более современную, и эффективную.

Коснувшись своего назначения на эту должность, Ванецян отметил, что его назначение было воспринято в системе с воодушевлением. При этом он добавил, что работает в системе долгие годы и не понаслышке знает особенности этой структуры.