Суббота, 19 Мая 2018 15:07

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении ведет активную борьбу с коррупцией. Об этом 19 мая в ходе встречи с руководителями СМИ заявил новоназначенный начальник СНБ Армении Артур Ванецян.

При этом он заверил, что традиционно коррумпированные учреждения полностью прекратили незаконные действия. По его словам, речь идет о таможенной, налоговой, судебной, а также некоторых службах полиции.

В тоже время по его словам, сегодня ведется активная деятельность по выявлению коррупционных цепочек по ранее совершенным преступлениям. "Вскоре будут раскрыты имена лиц, незаконно обогатившихся за счет коррупционных схем. Посредством этих схем некоторые на протяжении лет крали у государства деньги и незаконно обогащались. Необходимо найти решения, позволяющие вернуть украденные средства, а не посадить человека в тюрьму, поскольку этим вопрос не решается. В Армении есть 350 человек, которые не знают, что занимаются крупным бизнесом и не платят налоги. У них взяли паспорта и зарегистрировали бизнес. Эти люди не знают, что обладают крупным бизнесом и живут в тяжелых социальных условиях. До конца месяца мы уже будем обладать полной картиной", - сказал новоназначенный глава СНБ Армении.

Ванецян также опроверг информацию о том, что Армению посетилo ФБР США. По его словам, данная информация не соответствует действительности.

Раннее, газета "Жаманак" со ссылкой на свои источники сообщала, что в Армению посетила делегация следователей ФБР США. "По нашим данным, группа займется изучением фактов незаконного вывоза капитала из Армении. В центре внимания следователей окажутся те олигархи и чиновники, которые вывезли незаконно заработанные средства в США и пытались их там узаконить приобретением недвижимости или бизнеса", - писало издание, отмечая, что в числе тех, кто может оказаться мишенью и брат третьего президента Армении.