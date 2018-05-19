Суббота, 19 Мая 2018 14:51

АрмИнфо.Депутаты армянского парламента, во главе с вице-спикером Эдуардом Шармазановым почтили память жертв геноцида понтийских греков.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского парламента, 19 мая Эдуард Шармазанов, ряд армянских депутатов, представители посольства Греции в РА, а также духовенства и греческой общины посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд", где возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память жертв геноцида понтийских греков в Османской империи в период с 1915-1923 года.

Шармазанов строго осудив преступление, совершенное Османской Турцией в Малой Азии в начале 20-го века, отметил, что геноцид понтийских греков является логическим продолжением Геноцида армян.

Отметим, что 19 мая является Днём Памяти геноцида малоазийских греков турками. В марте 1915 в окрестностях города Смирны (ныне Измир) и в причерноморском Понтийском регионе младотурками была осуществлена резня греков, призванных незадолго до этого в турецкую армию. Этнические чистки в отношении греческого населения Турции активно проводились турецкими националистами и под руководством Мустафы Кемаля (Ататюрка) во время греко-турецкой войны 1919-1922. Именно 19 мая 1919 года день высадки Кемаля в Самсуне и начало второй волны резни отмечается как день Геноцида понтийских греков. Число жертв геноцида греков по разным оценкам составляет от 350 тыс. до 1,2 млн. человек.