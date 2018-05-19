Суббота, 19 Мая 2018 12:32

АрмИнфо.Начальник Полиции Армении Валерий Осипян провел ряд кадровых назначений.

Как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо замначальника управления информации и по связям с общественностью Полиции РА Эдгар Джаноян, Осипян сегодня представил руководящему составу структуры своего первого заместителя, полковника Армана Саркисяна, который до этого занимал должность первого заместителя начальника Главного управления уголовного розыска.

Заместителем начальника Полиции назначен также Ованес Кочарян, который до этого занимал должность начальника штаба Полиции. Последний назначен на место заместителя начальника Полиции Вардана Егиазаряна, который днями ранее подал заявление об отставке.

Осипян также назначил начальника Главного управления Полиции Армении по борьбе с организованной преступностью (6-ое управление) - им стал Артак Карапетян, который ранее занимал должность начальника Ширакского областного управления Полиции. Он на этом посту сменил подавшего ранее в отставку Рафика Закаряна.