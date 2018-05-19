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АрмИнфо.Начальник Полиции Армении Валерий Осипян провел ряд кадровых назначений.
Как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо замначальника управления информации и по связям с общественностью Полиции РА Эдгар Джаноян, Осипян сегодня представил руководящему составу структуры своего первого заместителя, полковника Армана Саркисяна, который до этого занимал должность первого заместителя начальника Главного управления уголовного розыска.
Заместителем начальника Полиции назначен также Ованес Кочарян, который до этого занимал должность начальника штаба Полиции. Последний назначен на место заместителя начальника Полиции Вардана Егиазаряна, который днями ранее подал заявление об отставке.
Осипян также назначил начальника Главного управления Полиции Армении по борьбе с организованной преступностью (6-ое управление) - им стал Артак Карапетян, который ранее занимал должность начальника Ширакского областного управления Полиции. Он на этом посту сменил подавшего ранее в отставку Рафика Закаряна.
|В СНБ Армении ожидаются структурные изменения
|Глава СНБ Армении: Вскоре будут раскрыты имена лиц, незаконно обогатившихся за счет коррупционных схем
|Шармазанов: Геноцид понтийских греков является логическим продолжением Геноцида армян
|Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахский конфликт
|Полиция РА: Валерий Осипян провел ряд кадровых назначений
|Глава МИД Армении: Арцах был, есть и будет в числе внешнеполитических приоритетов
|Глава Армии обороны НКР представил армянскому коллеге оперативно-боевую ситуацию на передовой
|Штат Род-Айленд принял резолюцию в связи с 30-летием Сумгаитских погромов
|При содействии Конверс Банка состоялась презентация книги аргентинского писателя Хулио Кортасара <Игра в классики> на армянском языке
|Следственный комитет Армении расследует дело о мошенничестве при участии сотрудников Дорожной полиции и СПИСА
|Состоялось 128-ая конференция комитета министров Совета Европы
|Давид Тоноян и Ричард Миллс обсудили перспективы сотрудничества
|Министры обороны и иностранных дел Армении посетили юго-западную границу страны
|Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
|Артак Зейналян: В ближайшем будущем правительство намерено создать новый независимый антикоррупционный орган
|Музей АРАРАТ присоединится к международной инициативе “Ночь в музее” и представит специальную экспозицию, посвященную юбилею столицы.
|Глава Международной организации по миграции поздравил Никола Пашиняна
|Незаконные <чахджики> останавливают производство крупного налогоплательщика
|Артак Зейналян: Мы все должны проявить нетерпимость к коррупции
|Никол Пашинян приступил к кадровой чистке второго эшелона кабмина
|Напротив здания Генеральной прокуратуры Армении проходит акция протеста в поддержку экс-министрa обороны Арцаха Самвела Бабаяна
|Министр иностранных дел и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии обсудили перспективы сотрудничества
|Грант Багратян подверг критике ряд действий нового премьера Армении Никола Пашиняна
|Никол Пашинян: Сфера безопасности является приоритетом для нормального развития Вооруженных сил
|Посол Армении и австрийские парламентарии обсудили перспективы сотрудничества
|МИД: Армения является стороной, вовлеченной в карабахский конфликт, но основными его сторонами являются Арцах и Азербайджан
|Ардшинбанк предлагает льготные условия для получения пенсионных карт
|Давид Тоноян и Анджей Каспршик обсудили ситуацию на линии соприкосновения между ВС Арцаха и Азербайджана
|Глава комиссии по внешним связям армянского парламента призвал Израиль не спекулировать вопросом Геноцида армян в своей сложной геополитической игре с Турцией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 18-го мая
|В Министерстве юстиции обсудили возможности реформирования судебно-правовой сферы
|Министр: Решение о рецептурном отпуске медикаментов будет приостановлено по всем препаратам, кроме антибиотиков
|Пашинян и Хачатуров обсудили вопросы взаимодействия в раках ОДКБ
|Учебные кредиты Банка ВТБ (Армения) теперь охватывают также платные школы, курсы и занятия
|Новая страница в истории инновационного предпринимательства в Армении - Beeline запустил Startup Incubator
|Министр ИД Армении принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ
|Министр обороны Армении принял генерального секретаря ОДКБ
|Офис омбудсмена Армении стал полноправным членом Европейской сети детских омбудсменов
|Тигран Балаян посоветовал своему азербайджанскому коллеге вновь перечитать документы, касающиеся карабахского урегулирования
|Белоруссия и Азербайджан обсудили военно-техническое сотрудничество
|Состоялось 9 - ое заседание РА-ЕС по вопросам правосудия, свободы и безопасности
|Араик Арутюнян: поборами в школах займутся правоохранительные органы
|Новый кабмин Армении намерен сократить служебный автопарк и изучить вопрос с командировками чиновников
|Министр иностранных дел Армении принял генерального секретаря ОДКБ
|Никол Пашинян не собирается встречаться с Сержем Саргсяном
|Правительство Армении приступило к разработке нового Избирательного Кодекса
|Пашинян об отставке Тарона Маргаряна: Подобные вопросы должны быть решены "шаг за шагом"
|Армен Григорян назначен главой Совета национальной безопасности Армении
|Никол Пашинян призвал граждан Армении сегодня с 15.00 прекратить все акции гражданского неповиновения
|Дело группы "Сасна Црер" требует справедливого судебного разбирательства для решения вопроса об их освобождении
|Пашинян о ситуации с "Сасна Црер": Если кто-то ожидает, что я пойду открывать двери УИУ, то это неверный подход
|Пашинян главе Госкомитета по статистике: Очень важно, чтобы мы имели правильные цифры, и не сомневались в них
|Состоялось 9-ое заседание Диалога по правам человека между Арменией и ЕС
|Хасан Роухани поздравил Никола Пашиняна
|Никол Пашинян предложил временно приостановить функционирование радаров скорости и камер видеонаблюдения на дорогах
|Левон Тер-Петросян: Отсутствие контроля в стране может привести к ее развалу
|Американские конгрессмены требуют от правительства США в 2019 году увеличить финансовое содействие Армении и Арцаху
|Комиссия по внешним связям Европарламента: Отказ от демократических ценностей может привести к расторжению Соглашения между Арменией и ЕС
|Новым главой налогово-таможенной службы стал Давид Ананян
|Гаджиев: Новые власти Армении намерены повторять ошибки своих предшественников
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