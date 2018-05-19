Суббота, 19 Мая 2018 12:13

АрмИнфо.Каждый человек, находящийся в Арцахе чувствует, что люди в этом регионе живут в особенных условиях, и это нельзя, неприемлемо и невозможно не чувствовать.

Как сообщили АрмИнфо в МИД РА, об этом в беседе с журналистами после встречи с президентом Арцаха сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, особенные условия с той точки зрения, что существует угроза, противник, а также вопрос физической безопасности.

На просьбу рассказать, что они обсуждали с главой Арцаха, армянский министр, в частности, сказал: "Мы говорили о принципах, о том, какое значением имеет Арцах для Армении, говори о безопасности Арцаха и его развитии. Говорили также о том, что Арцах касается всех армян, поскольку НКР - это самый важный столп истории этой эпохи нашей идентичности. И с этой точки зрения это наша общая ответственность".

В тоже время он подчеркнул, что Арцах был, есть и будет в числе внешнеполитических приоритетов. По его словам, так будет до тех пор, пока не будет уверенности, что безопасность и развитие Арцаха текут по естественному руслу.