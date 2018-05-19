Суббота, 19 Мая 2018 12:10

АрмИнфо. Находящиеся с рабочим визитом в Арцахе, министр обороны Давид Тоноян посетили Армию обороны НКР.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, глава Армии обороны Левон Мнацаканян в штабе оборонного ведомства представил Тонояну оперативно-боевую ситуацию на передовой, коснулся всех тех процессов, которые были осуществлены и осуществляются по укреплению оборонной системы.

В ходе совещания, в котором также приняли участие главы МИД Армении и Арцаха Зограб Мнацаканян и Масис Маилян были обсуждены ряд вопросов повестки армяно- арцахского оборонного сотрудничества.