Суббота, 19 Мая 2018 12:09

АрмИнфо.Палата представителей американского штата Род-Айленд единогласно приняла резолюцию в связи с 30-летием погромов армянского населения города Сумгаита. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД НКР.

В резолюции, в частности, отмечается, что Палата представителей Род-Айленда отмечает 30-летие трагических событий в Сумгаите, а также приветствует стремление Республики Арцах продолжить свой демократический путь и развиваться в качестве надежного члена международного сообщества, вопреки агрессии Азербайджана.

В документе также отмечается, что Госсекретарь штата уполномочен передать заверенные копии резолюции Президенту США, Конгрессу Род-Айленда и Госдепартаменту США.

Полный текст резолюции доступен по следующей ссылке:http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText18/HouseText18/H8211.pdf .