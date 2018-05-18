Пятница, 18 Мая 2018 19:59

АрмИнфо. В центре культуры Аргентины 18 мая состоялось презентация книги выдающегося аргентинского писателя Хулио Кортасара <Игра в классики>, которая была переведена на армянский язык.

Как сообщает пресс-служба Банка, на мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в РА Гонсало Уриолабеитиа, представители литературы, искусства и бизнеса.

Согласно источнику, <Игра в классики> - этот экспериментальный роман, который был переведен на армянский язык в рамках программы Министерства иностранных дел и поклонения Аргентины Programa Sur с целью обеспечения публичности.

<Перевод книги на армянский - позволит армянскому читателю познакомится с аргентинской культурой и с особенностями мышления, понять его глубину и полюбить аргентинское искусство>, - сказал Г. Уриолабеитиа.

В свою очередь главный исполнительный директор Конверс Банка Артур Акопян подчеркнул, что банк регулярно выступает спонсором мероприятий Посольства Аргентины. <Мы рады что смогли внести свой скромный вклад в реализацию этой прекрасной инициативы>, - сказал он.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.