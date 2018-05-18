Пятница, 18 Мая 2018 19:56

АрмИнфо. Следственный комитет Армении расследует дело о мошенничестве при участии сотрудников Дорожной полиции и СПИСА.

В производство следственного комитета было передано 4 уголовных дела, возбужденных прокуратурой РА по статьям 184 и 315 УК РА по фактам мошенничества или за причинение имущественного ущерба путем

злоупотребления доверием и из-за служебной небрежности.

Согласно отчету Контрольной палаты Армении, с января по ноябрь 2016-2017 годов руководители двух такси-сервисов совместно с другими вовлеченными в дело людьми вместо данных водителей, осуществивших нарушения ДТП, в полномочные структуры представили данные лиц, никак не связанных с этими нарушениями и не имеющих доходов и имущества.

В результате Дорожной Полицией было оформлено более 6000 штрафов на сумму 47.512.800 драмов на лиц, не имеющих доходов или имущества.

Вследствие этого исполнительные производства по взысканию этих сумм были прекращены со стороны СПИСА за неимением у лиц, на которых были списаны административные правонарушения, доходов и имущества.

По материалам дела было также выявлено, что по вышеуказанной схеме выплаты штрафов удалось избежать также частным водителям. В этом случае невзысканная сумма составила 15.725.300 драмов.