Пятница, 18 Мая 2018 19:22

АрмИнфо. В Дании с 17 по 18 мая прошла 128-ая конференция комитета министров Совета Европы, в котором участвовал постоянный представитель Армении Паруйр Ованисян.

Как сообщает пресс-служба МИД, темы конференции были посвящены будущему Совета Европы, текущим и потенциальным вызовам, а также угрозам многосторонней дипломатии. Среди других вопросов состоялся также обмен мнениями о раскрытии информации о коррупции и последующих мерах в Парламентской ассамблее Совета Европы(ПАСЕ).

На официальном заседании конференции посол Ованнисян в своем выступлении отметил: "Армения убеждена, что для защиты прав человека в Европе не должно быть так называемые "серые зоны", и права и свободы людей, живущих в зонах конфликта, должны соблюдаться и защищаться. С этой целью необходимо гарантировать свободный доступ Комиссара Совета Европы по правам человека, а также соответствующих контрольных органов к этим территориям".

В этом контексте посол Армении предложил Комитету министров обратить внимание на тот факт, что Республика Арцах в одностороннем порядке присоединилась к ряду международных фундаментальных документов, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Он подчеркнул неотъемлемое право народа Арцаха на самоопределение, добавив, что это также один из ключевых принципов переговоров с посредничеством Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

Коснувшись доклада о коррупции в ПАСЕ, Паруйр Ованесян, ссылаясь на немецкую ежедневную газету Deutsche Welle, отметил, что "Азербайджан более эффективно внедрил свои ценности Западу, чем Запад Азербайджану".

В заключение, Постоянный представитель Армении отметил: "Совет Европы сыграл ключевую роль в укреплении демократии в Армении. Недавние внутриполитические события, которые были решены в атмосфере толерантности и солидарности, свидетельствовали о приверженности армянского общества идеям демократии. Демократия в Армении необратима, и правительство сделает все возможное, чтобы постоянно развиваться и соответствовать стандартам СЕ. Мы с нетерпением ожидаем поддержки Совета Европы в этом процессе".