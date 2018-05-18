Пятница, 18 Мая 2018 17:46

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян 18 мая посетили юго-западную границу страны в направлении Нахиджевана. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованисян.

Ованисян, в частности, написал: "На месте ознакомившись с ситуацией, министры обсудили с командованием воинского соединения особенности пограничной службы. Министр Давид Тоноян поручил командованию быть бдительными, не поддаваться на провокации и пресекать любые попытки продвижения противника".