Пятница, 18 Мая 2018 17:12

АрмИнфо. Вопросы армяно-американского сотрудничества обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и посол США в РА Ричард Миллс.

Пашинян приветствовал высокий уровень двухсторонних отношений и позицию Вашингтона активизировать взаимовыгодное сотрудничество с Арменией во всех сферах. "Правительство Армении придает важное значение развитию демократии, борьбе с коррупцией, защите прав человека и содействию США в этом направлении. Мы полны энергии для достижения поставленных целей с учетом сложившейся в республике положительной атмосферы",- заявил Пашинян. В свою очередь, Миллс от имени правительства США выразил готовность оказать содействие Армении в достижении вышеуказанных целей. "Мы готовы оказать содействие правительству Армении в достижении поставленных целей, которые в свою очередь, приведут к улучшению экономической ситуации и повышению привлекательности страны для американских инвесторов. Мы видим возможности для диалога и сотрудничества",- заявил американский дипломат. В ходе встречи были обсуждены перспективы повышения уровня товарооборота между странами, региональные вопросы, предстоящие досрочные парламентские выборы в Армении, реформы избирательного законодательства.