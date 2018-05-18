Пятница, 18 Мая 2018 17:11

АрмИнфо. В ближайшем будущем правительство намерено создать новый независимый антикоррупционный орган, наделенный необходимыми инструментами для проведения профилактических, образовательных, оперативных, следственных мероприятий. Об этом сегодня на семинаре "Текущие вызовы и будущий план по борьбе с коррупцией" в рамках финансируемой ЕС программы "Содействие конструктивному диалогу" сообщил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

" Я хотел бы подчеркнуть, что будут приняты все возможные меры для обеспечения полной независимости органа", - отметил министр юстиции Армении. В ходе мероприятия также были обсуждены вопросы криминализации незаконного обогащения, создания институтов оповещения, возвращения активов в рамках борьбы с коррупцией, создания нового универсального антикоррупционного органа, отделения бизнеса от власти, обеспечения свободной конкуренции, борьбы с монополиями и внедрения института по выявлению истинных собственников.