Пятница, 18 Мая 2018 16:39

АрмИнфо.19 мая с 18:00 до полуночи часов горожане и гости столицы смогут бесплатно посетить музей АРАРАТ и ознакомиться с вековым наследием армянского коньякоделия, а также раскрыть новые грани мастерства.

Наряду с традиционной музейной программой посетители в этот день смогут увидеть временную выставку винтажной коллекции коньяка Ереван, образцы которой специально по этому случаю будут выведены на экспозицию из сокровищницы Ереванского коньячного завода.

«В этот невероятно важный для Армении год юбилея столицы мы никак не могли обойти подобное историческое событие и будем рады представить широкой публике нашу уникальную коллекцию знаменитых коньяков Ереван и в деталях рассказать про их создание», - отметила Карин Мадельрье, директор по маркетингу и продажам Ереванского коньячного завода.

Коньяк Ереван – уникальный образец во всей истории мирового коньякоделия. Созданный в 1947 году непревзойдённым мастером Маргаром Седракяном Ереван был абсолютной инновацией своего времени, ибо вопреки существовавшему мнению, что крепость коньяка не может превышать 50%, коньяк Ереван обладал крепостью 57 градусов, что давало особую силу многогранному аромату.

Известный своей особенной ролью в экспедициях на Северный полюс, коньяк Ереван, по замыслу Маргара Седракяна, был создан, чтоб согревать армянским теплом и щедростью природы даже в суровых условиях крайнего севера.

В рамках заявленной в этом году общей темы международной инициативы “Гиперкоммуникации музеев” – музей АРАРАТ представит своим посетителям новый способ коммуникации – опцию дополненной реальности. На базе специально созданного для Ереванского коньячного завода приложения “ARARAT Yerevan”, гости музея смогут заглянуть в самое недоступное место Музея АРАРАТ.

Приложение станет доступно на площадках App Store и Google Play с июня.

Отметим, что Музей АРАРАТ является членом Международного Совета Музеев (ICOM).