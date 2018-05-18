Пятница, 18 Мая 2018 14:34

АрмИнфо.Компания GeoProMiningGold, разрабатывающая в Армении Сотское месторождение и владеющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой, опровергает сообщения о забастовках рабочих на предприятии.

Поводом для подобных домыслов, как сообщили АрмИнфо в компании, стала очередная попытка незаконных добытчиков золота с Сотского месторождения (так называемых, <чахджиков>) , путем давления на руководство и коллектив компании, получить доступ к незаконной добыче золотоносной руды. В частности, с 17 по 18 мая , <чахджики> перекрыли дорогу к месторождению и парализовали весь процесс, мотивируя свои действия политическими предпосылками - якобы, они являются участниками протестного гражданского движения и борятся за свои <права> . Незаконные добытчики требовали отставки руководства Сотского месторождения, которые препятствуют их незаконной деятельности на территории месторождения.

GeoProMiningGold в очередной раз напоминает, что противозаконные действия <чахджиков> не только лишают граждан прав на труд, но припятсвуют производственным дисциплинам, что может способствовать убыткам компании, чреватым сокращением выплачиваемых ею налогов в государственный бюджет Республики Армения и социальной ответственности. Компания со всей ответственностью заявляет,что незаконные действия привeдут к полной остановки производства,и в том числе араратской золотоизвлекательной фабрики, и частичной парализации работы ЮКЖД.