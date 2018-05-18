Пятница, 18 Мая 2018 12:24

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Манцаканян провел телефонную беседу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом.

Как сообщает пресс-служба МИД, Митчелл отметил, что Соединенные Штаты готовы работать с новым правительством Армении в различных сферах, представляющих интерес для обеих стран.

В свою очередь Мнацаканян подчеркнул, что Армения высоко ценит многостороннее сотрудничество между двумя странами и готова продолжить работу по их дальнейшему развитию.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы повестки дня. Также собеседники обратились к деятельности армяно-американской межправительственной комиссии и армяно- американского совета по вопросам торговли и инвестиций.

Стороны также обменялись мнениями относительно проблем региональной и международной повестки. Коснувшись ситуации в Арцахе, министр Мнацаканя отметил важность инициатив сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе и США, в направлении исключительно мирного решения карабахского вопроса.