Пятница, 18 Мая 2018 12:23

АрмИнфо. Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян подверг критике нового премьера Никола Пашиняна за повторное назначение Степана Мнацаканяна на должность руководителя Национальной статистической службы Армении.

Грант Багратян выразил недоумение в связи с этим назначением: " Пашинян даже шутил о статистической лжи (слова Марка Твена), но вновь назначил того же человека. Степан Мнацаканян заявил об экономическом росте на 7,5%. Неужели меняют власть, зафиксировавшую 7,5% рост. Или экономическая ложь будет продолжаться, или правительство Пашиняна рухнет. Таким образом, можно свести к нулю уровень доверия".

Он также напомнил о недоверии Пашиняна к вопросу о легитимности президента Армена Саркисяна. "В свое время Пашинян имел подозрения относительно ценза на гражданство РА Армена Саркисяна, требовал у него публично представить соответствующие документы. А потом вдруг встретился с Саркисяном, пришел и заявил, что с документами о гражданстве Саркисяна все в порядке, сам видел их. Возникает вопрос, а почему эти документы Армен Саркисян не представил публично, а показал лишь Николу Пашиняну, и почему теперь тот же Пашинян не требует публикации этих документов. Кроме того, нельзя ли устроить так, чтобы Армен Саркисян дал подробный отчет, когда и где он обогащался?",- заявил Багратян. Далее он коснулся обещания Пашинян раскрыть дело о событиях 1-го марта 2008 года.