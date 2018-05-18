Пятница, 18 Мая 2018 12:09

АрмИнфо. Посол Армении в Авствии Арман Кираскосян 17 мая встретился с членами парламентской группы дружбы Австрия-Армения.

Как сообщает пресс-служба МИД, руководитель группы Гудрун Куглер подтвердила приверженность австрийских парламентариев к развитию и углублению дружеских отношений с Арменией и армянским народом и обещала предпринять практические шаги по укреплению межпарламентских связей с Арменией.

По просьбе австрийских парламентариев посол Киракосян кратко проинформировал об внешнеполитических приоритетах Армении, отношениях с соседними странами, а также об усилиях Еревана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Посол Армении выразил надежду, что парламент Австрии вскоре завершит ратификацию Соглашения всеобъемлющем и расширенном партнерстве и между Арменией и ЕС. Затем посол Киракосян представил процессы, происходящие в Армении