Пятница, 18 Мая 2018 11:59

АрмИнфо.Армения является стороной, вовлеченной в карабахский конфликт. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, касаясь заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения является стороной карабахского конфликта, которое удостоилось критики экс-министра обороны РА Вигена Саркисяна и вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова.

По его словам, Армения также вместе с Арцахом и Азербайджаном присоединилась к договору о приостановлении военных действий в зоне карабахского конфликта от 1994 года, поставив под ним свою подпись. "С этой точки зрения Армения является вовлеченной в конфликт стороной. Кроме того, азербайджанские власти постоянно заявляли о своих претензиях непосредственно на территории Армении. Так, что, да Армения вовлечена в конфликт, но основными его сторонами являются Арцах и Азербайджан",- объяснил Кочарян, добавив, что Армения однозначно не может вести переговоры вместо Арцаха.

Отметим, что во время пресс-конференции в Степанакерте премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения является стороной карабахского конфликта. На это отреагировали экс-министр обороны Виген Саркисян и вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, подчеркнув, что подобные заявления искажают суть конфликта, трансформируют его в территориальный спор, чего и добивается Баку. Они подчеркнули, что Армения является гарантом безопасности Арцаха, народ которого борется за права на самоопределение.

Меж тем, первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что Ереван является стороной конфликта, и это зафиксировано в международных документах