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АрмИнфо.Армения является стороной, вовлеченной в карабахский конфликт. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, касаясь заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения является стороной карабахского конфликта, которое удостоилось критики экс-министра обороны РА Вигена Саркисяна и вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова.
По его словам, Армения также вместе с Арцахом и Азербайджаном присоединилась к договору о приостановлении военных действий в зоне карабахского конфликта от 1994 года, поставив под ним свою подпись. "С этой точки зрения Армения является вовлеченной в конфликт стороной. Кроме того, азербайджанские власти постоянно заявляли о своих претензиях непосредственно на территории Армении. Так, что, да Армения вовлечена в конфликт, но основными его сторонами являются Арцах и Азербайджан",- объяснил Кочарян, добавив, что Армения однозначно не может вести переговоры вместо Арцаха.
Отметим, что во время пресс-конференции в Степанакерте премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения является стороной карабахского конфликта. На это отреагировали экс-министр обороны Виген Саркисян и вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, подчеркнув, что подобные заявления искажают суть конфликта, трансформируют его в территориальный спор, чего и добивается Баку. Они подчеркнули, что Армения является гарантом безопасности Арцаха, народ которого борется за права на самоопределение.
Меж тем, первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что Ереван является стороной конфликта, и это зафиксировано в международных документах
|Артак Зейналян: Мы все должны проявить нетерпимость к коррупции
|Никол Пашинян приступил к кадровой чистке второго эшелона кабмина
|Напротив здания Генеральной прокуратуры Армении проходит акция протеста в поддержку экс-министрa обороны Арцаха Самвела Бабаяна
|Министр иностранных дел и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии обсудили перспективы сотрудничества
|Грант Багратян подверг критике ряд действий нового премьера Армении Никола Пашиняна
|Никол Пашинян: Сфера безопасности является приоритетом для нормального развития Вооруженных сил
|Посол Армении и австрийские парламентарии обсудили перспективы сотрудничества
|МИД: Армения является стороной, вовлеченной в карабахский конфликт, но основными его сторонами являются Арцах и Азербайджан
|Давид Тоноян и Анджей Каспршик обсудили ситуацию на линии соприкосновения между ВС Арцаха и Азербайджана
|Глава комиссии по внешним связям армянского парламента призвал Израиль не спекулировать вопросом Геноцида армян в своей сложной геополитической игре с Турцией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 18-го мая
|В Министерстве юстиции обсудили возможности реформирования судебно-правовой сферы
|Министр: Решение о рецептурном отпуске медикаментов будет приостановлено по всем препаратам, кроме антибиотиков
|Пашинян и Хачатуров обсудили вопросы взаимодействия в раках ОДКБ
|Учебные кредиты Банка ВТБ (Армения) теперь охватывают также платные школы, курсы и занятия
|Новая страница в истории инновационного предпринимательства в Армении - Beeline запустил Startup Incubator
|Министр ИД Армении принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ
|Министр обороны Армении принял генерального секретаря ОДКБ
|Офис омбудсмена Армении стал полноправным членом Европейской сети детских омбудсменов
|Тигран Балаян посоветовал своему азербайджанскому коллеге вновь перечитать документы, касающиеся карабахского урегулирования
|Белоруссия и Азербайджан обсудили военно-техническое сотрудничество
|Состоялось 9 - ое заседание РА-ЕС по вопросам правосудия, свободы и безопасности
|Араик Арутюнян: поборами в школах займутся правоохранительные органы
|Новый кабмин Армении намерен сократить служебный автопарк и изучить вопрос с командировками чиновников
|Министр иностранных дел Армении принял генерального секретаря ОДКБ
|Никол Пашинян не собирается встречаться с Сержем Саргсяном
|Правительство Армении приступило к разработке нового Избирательного Кодекса
|Пашинян об отставке Тарона Маргаряна: Подобные вопросы должны быть решены "шаг за шагом"
|Армен Григорян назначен главой Совета национальной безопасности Армении
|Никол Пашинян призвал граждан Армении сегодня с 15.00 прекратить все акции гражданского неповиновения
|Дело группы "Сасна Црер" требует справедливого судебного разбирательства для решения вопроса об их освобождении
|Пашинян о ситуации с "Сасна Црер": Если кто-то ожидает, что я пойду открывать двери УИУ, то это неверный подход
|Пашинян главе Госкомитета по статистике: Очень важно, чтобы мы имели правильные цифры, и не сомневались в них
|Состоялось 9-ое заседание Диалога по правам человека между Арменией и ЕС
|Хасан Роухани поздравил Никола Пашиняна
|Никол Пашинян предложил временно приостановить функционирование радаров скорости и камер видеонаблюдения на дорогах
|Левон Тер-Петросян: Отсутствие контроля в стране может привести к ее развалу
|Американские конгрессмены требуют от правительства США в 2019 году увеличить финансовое содействие Армении и Арцаху
|Комиссия по внешним связям Европарламента: Отказ от демократических ценностей может привести к расторжению Соглашения между Арменией и ЕС
|Новым главой налогово-таможенной службы стал Давид Ананян
|Гаджиев: Новые власти Армении намерены повторять ошибки своих предшественников
|Ереван выступил с заявлением относительно ситуации в секторе Газа
|Алиев: Нахичеванские ракеты уничтожат любую цель в Армении
|Пашинян предложил включить в повестку заседания правительства вопросы об отставке глав КГД и Нацстатслужбы
|В Астане подписано временное соглашение между государствами-членами ЕАЭС и Иран о зоне свободной торговли
|В парламенте Арцаха обсужден отчет об исполнении госбюджета
|Глава МИД Арцаха оценил деятельность The HALO Trust в Арцахе
|Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
|Водителей такси, сегодня с утра вышедших на акцию протеста, принял глава Минтранса Армении
|Президент Республики Арцах принял гендиректора организации HALO Trust
|Бойко Борисов поздравил Никола Пашиняна
|Министр юстиции Армении обещает не только искоренить коррупцию в стране, но и сделать результаты этого ощутимыми для граждан РА
|При поддержке Beeline в Ереване состоялась выставка Armenia Art Fair
|Комитет по внешним отношениям Европарламента одобрил Соглашение о всеобъемлющем и глубоком партнерстве между Арменией и Евросоюзом
|Алексис Ципрас поздравил Никола Пашиняна
|Жители Севана перекрыли дорогу в Ереван, требуя встречи с представителями нового правительства Армении
|Давид Тоноян придает важное значение армяно-российским стратегическим отношениям в обеспечении безопасности Армении
|Суд в Ереване отказался выпустить на свободу 10 участников группы "Сасна црер"
|В Ереване с утра проходят различные акции протеста, перекрыты улицы, полностью закрыт проспект Баграмяна, где находится резиденция нового премьера
|Премьер: Строительство в Армении новой атомной электростанции является одним из приоритетов нового правительства страны
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