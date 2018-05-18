Пятница, 18 Мая 2018 11:49

АрмИнфо.Министр обороны Давид Тоноян 17 мая принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в ходе встречи министр Тоноян представил Каспршику ситуацию на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил и на армяно- азербайджанской государственной границей, а также частоту и характер нарушения режима прекращения огня. В частности, министр обороны выразил обеспокоенность в связи с недавними попытками противника активировать действия на государственной границе и линии соприкосновения, в результате чего был ранен военнослужащий армии обороны Шамхал Петросян.

В связи с этим Давид Тоноян отметил важность строгого соблюдения режима прекращения огня с точки зрения предотвращения провокаций и стабилизации ситуации.

В свою очередь Анджей Каспршик выразил готовность приложить все усилия для соблюдения режима перемирия. Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.