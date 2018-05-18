Пятница, 18 Мая 2018 11:48

АрмИнфо. Глава комиссии по внешним вопросам Национального Собрания Армении Армен Ашотян считает непозволительными попытки Израиля спекулировать вопросом Геноцида армян в Османской Турции на фоне ухудшения отношений между Телль-Авивом и Анкарой.

На своей страничке в Facеbook Ашотян, в частности, написал: "Считаю непозволительным спекуляцию вопросом признания Геноцида армян со стороны Израиля в сложной геополитической игре с Турцией".

Отметим, что накануне один за другим в Израиле прозвучали призывы о необходимости признания Геноцида армян в Османской Турции. Так, сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху га своей страничке в Facebook написал, что Турция несет ответственность за зверства против Кипра, греков, курдов и армян. "Я хотел бы напомнить туркам, что они народ из Средней Азии, незаконно оккупировавший Малую Азию и Константинополь, которые были христианскими до их вторжения. Так что замолчите!" - написал Яир Нетаньяху.

В тот же день законопроект о признании Геноцида армян, представленный депутатом Кнессета Ициком Шмули, получил одобрение его 50 коллег. Законопроект поддержали как представители коалиции, так и оппозиционные партии, а именно <Ликуд>, <Сионистский лагерь>, <Мерец>, <Еврейский дом> и <ШАС>. Законопроект призывает официально признать Геноцид армян и зафиксировать конкретный день для поминовения памяти погибших. Кроме того, депутаты предлагают Израилю официально признать геноцид ассирийцев. К инициативе присоединился спикер Кнессета Юлий, заявив, что он сделает все возможное, чтобы продвинуть документ.

Днем ранее министр науки Израиля Офир Акунис заявил, что необходимо изолировать Турцию на международной арене, а также <показать антисемитское лицо Эрдогана>. По словам Акуниса, президент Турции является неонацистом, который ненавидит Израиль. Он подчеркнул, что Израиль должен признать Геноцид армян. Отметим, что Акунис уже третий израильский министр, который говорит о признании Геноцида армян на фоне напряженных отношений между Израилем и Турцией.

При этом заместитель главы МИД Израиля Ципи Хотовели отметила, что Тел-Авив не собирается замораживать отношения с Анкарой. <Турция - важная страна в регионе, даже если ее лидер сделал грубые заявления относительно руководства Израиля и его действий. Думаю, мы ответили ему тем же>, - заявила она, добавив, что отношения с Турцией строятся не на дружбе, а на очень важных интересах в регионе.