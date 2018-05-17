Четверг, 17 Мая 2018 19:49

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Артак Зейналян принял сегодня делегацию, возглавляемую начальником департамента Восточного партнерства Европейской службы внешних действий ЕС Дирком Шубелем. Как сообщает пресс-служба ведомства в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся реформирования судебно-правовой сферы и подчеркнули необходимость принятия неотложных мер по повышению общественного доверия к избирательному процессу.

Согласно источнику, представитель ЕС поздравил Артака Зейналяна с назначением на пост министра юстиции и подтвердил готовность ЕС поддержать новое правительство Армении. По его словам, состоявшийся вчера - диалог на тему <Права человека> и сегодня 9-я сессия Подкомитета Армения-ЕС свидетельствуют о том, что ЕС поддерживает не отдельных лиц или правительство, а армянский народ.

В свою очередь министр Зейналян отметил, что изменения, произошедшие в Армении, повысили ответственность чиновников с точки зрения ожиданий народа. Он подтвердил приверженность правительства Армении в последовательном выполнении международных обязательств, в том числе, в рамках соглашения между Арменией и Европейским союзом о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

В ходе встречи стороны также затронули вопросы, касающиеся реформирования судебно-правовой сферы и подчеркнули необходимость принятия неотложных мер по повышению общественного доверия к избирательному процессу.