Четверг, 17 Мая 2018 18:43

АрмИнфо. Вступление в силу решения о рецептурном отпуске медикаментов по тем спискам лекарственных средств, которые должны были начать действовать с 1 июля, а также с 1 октября, по всей видимости, будет отложено на год.

Об этом заявил новый министр здравоохранения Армении Арсен Торосян 17 мая в беседе с журналистами. Как указал глава ведомства, по части антибиотиков специалисты все же склоняются к мнению приостановить их безрецептурный отпуск, поскольку злоупотребления антибиотиками создают серьезные риски для здоровья людей.

Ранее 14 мая АрмИнфо сообщало, что Министерство здравоохранения Армении намерено на год отложить внедрение рецептурного отпуска медикаментов и этот вопрос будет обсужден со специалистами, так как надо сформировать такую систему, которая позволит избежать неуместного и неправильного приема медикаментов, но в то же время не станет препятствием для обращения за медицинскими услугами", - написал Торосян.

Напомним, что с 1-го марта в Армении вступило в силу решение правительства "О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств, а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств". Согласно утвержденному правительством графику, психотропные лекарства и антибиотики отпускаются по рецепту с 1 марта, с 1 июля это требование коснется всех инъекционных препаратов, а с 1 октября - законодательная императива вступит в силу в полном объёме и распространиться на весь рецептурный список. Ранее в обоснование своего решения в Минздраве заявляли, что многие лекарства, в том числе и антибиотики, всегда относились к рецептурным препаратам, применять которые нужно только по назначению врача. Однако по сей день требования выполнялись не в полную силу. Инициатива Минздрава была негативна воспринята в обществе в силу сложившихся привычек и сложностей с получением рецептов, фактически существенно повышающих стоимость лечения.