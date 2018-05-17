Четверг, 17 Мая 2018 18:21

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) улучшил и расширил условия учебных кредитов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, отныне кредит для оплаты расходов на образование можно получить не только на обучение в ВУЗ-ах, но также для оплаты обучения ребенка в платных школах. Кроме того, впервые на рынке Банк ВТБ (Армения) предоставляет возможность получить кредит также с целью оплаты различных обучающих курсов и занятий.

Согласно источнику, процентная ставка составляет от 15% (эффективная процентная ставка начиная от 17,5% годовых), максимальный срок погашения кредита - до 5 лет, максимальный размер кредита - 100% суммы на обучение, но не более 5 млн драмов. Комиссии за обслуживание кредитного счета не предусмотрены. Метод погашения кредита будет выбран по предпочтению клиента - равномерные ежемесячные погашения или выплата только процентов в течение учёбы, а после завершения обучения - ежемесячные равномерные погашения (процент и основной долг).

Новый кредитный продукт на образовательные цели не имеет ограничений по списку конкретных учебных заведений и выдаётся для учащихся местных учебных заведений, международных учебных заведений, филиалов международных учебных заведений, различных учебных курсов.

Рассмотрение заявки и решение о выдаче кредита принимается максимум в течение 2-х рабочих дней. За получением кредита могут обращаться как родители, родственники студента/ученика, так и сами студенты, удовлетворяющие требованиям Банка.

<Главным из преимуществ нового кредитного продукта является то, что для его получения не требуется поручительства>, - отмечено в сообщении.

Для получения более подробной информации об условиях предоставления кредитов можно посетить филиалы Банка ВТБ (Армения), официальный сайт Банка www.vtb.am или позвонить в Информационную службу Банка по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 90.4 млрд драмов ($186.8 млн), с годовым ростом на 15,9%. В общем кредитном портфеле банка доля розницы достигает 53%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) составляет на рынке 11%. По потребительским кредитам Банк удерживает 2-ую позицию - 77.2 млрд драмов ($159.6 млн) или 46,6% в кредитном портфеле. В годовом разрезе кредитования Банк ВТБ (Армения) нарастил объем потребкредитов на 23,3%. В суммарном объеме потребительского кредитования доля Банка ВТБ (Армения) на рынке превышает 13%.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.