Четверг, 17 Мая 2018 18:19

АрмИнфо. Beeline и объявил о запуске проекта Startup Incubator, торжественная церемония открытия которого состоялось сегодня на 2 этаже офиса Beeline на Серверном проспекте.

<Мы осознанно решили открыть стартап-инкубатор здесь. Это не является бизнес-проектом, мы не рассчитываем получать дивиденды. Это наш вклад в жизнь нашей страны. Проект поможет талантливым и молодым людям реализовать свои идеи. Мы понимаем, что это будет сложно, но уверен, что отсюда в будущем обязательно вылетят какие-то идеи мирового уровня и поспособствуют развитию Армении>, - сказал в ходе приветственной речи Гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Руководитель Beeline Startup Incubator Геворг Погосян пояснил, что в рамках проекта стартапам будет предоставлена возможность пользоваться услугами инкубатора и советами экспертов на протяжении 4 месяцев. В частности, им будет предоставлено офисное пространство, организованы учебные курсы и мастер-классы по предпринимательству, менеджменту, маркетингу ,PR, финансовым и юридическим вопросам. Отвечая на вопрос АрмИнфо, Погосян отметил, что из многочисленных претендентов были выбрали лучшие 10 человек, которые будут интенсивно профессионально расти в течение следующих 16 недель тренингов, после чего их бизнес­проекты представят потенциальным инвесторам. <Приоритет в ходе отбора был дан тем стартапам, которые занимаются разработкой цифровых решений и имеют высокий потенциал с точки зрения выхода на международные рынки. Мы хотим помочь нашим молодым предпринимателям завоевать экономический мир без необходимости выезда за пределы своей страны>, - сказал Погосян.

Он добавил, что участников проекта ожидают 32 урока интенсивных занятий, в ходе которых им будут помогать свыше 20 менторов, в лице опытних сотрудников компаний группы ВЕОН из Германии, Нидерландов, России, Казахстана. <Компания вложит все свои ресурсы, в том числе человеческие, для становления этих стартапов>, - сказал Г. Погосян в беседе с АрмИнфо.

<Будучи на рынке Армении порядка 105 лет и являясь самым большим оператором, мы должны проявлять высокую степень ответственности в нашей деятельности. Подобные проекты на базе нашей компании уже открылись и работают в Киргизии и Пакистане. Уверен, что подобное направление эко-систем, связанных со стартапом, с интернетом - это то, что компания видит в своем фокусе, а значит будет внедрять и в других странах в таком виде, как у нас. Я всегда говорил, что у нас самый красивый проект>, - сказал в беседе с АрмИнфо А. Пятахин.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".