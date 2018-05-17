Четверг, 17 Мая 2018 18:16

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 17 мая принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба МИД, Каспршик представил Мнацаканяну результаты встречи с министром иностранных дел Азербайджана в Париже.

В свою очередь министр ИД Армении подтвердил приверженность Еревана к исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате Минской группы ОБСЕ, и в этой связи отметил важность выполнение предыдущих соглашений.

В ходе встречи собеседники также коснулись предстоящих планов работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ереван, 17.05.18. АрмИнфо, Ани Мшецян. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 17 мая принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба МИД, Каспршик представил Мнацаканяну результаты встречи с министром иностранных дел Азербайджана в Париже.

В свою очередь министр ИД Армении подтвердил приверженность Еревана к исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате Минской группы ОБСЕ, и в этой связи отметил важность выполнение предыдущих соглашений.

В ходе встречи собеседники также коснулись предстоящих планов работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.