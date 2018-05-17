Четверг, 17 Мая 2018 18:05

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян 17 мая принял Юрия Хачатурова.

Как сообщает пресс-служба МО, в ходе встречи Юрий Хачатуров сообщил Давиду Тонояну о подготовке к очередному заседанию Совета министров обороны ОДКБ, запланированному на 23 мая в Астане.

В свою очередь министр обороны подчеркнул роль ОДКБ в обеспечении безопасности Армении и необходимость развития военного компонента организации. Давид Тоноян заверил, что Армения продолжит предпринимать конструктивные усилия по повышению международного имиджа организации. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы международной и региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.