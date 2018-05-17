Четверг, 17 Мая 2018 17:57

АрмИнфо. Тем, кто апеллирует к документам, необходимо сначала ознакомиться с ними, заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс- секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, касаясь заявления своего азербайджанского коллеги Хикмета Гаджиева о том, что в венском и санкт- петербургском соглашениях 2016 года "согласован вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана".

В этой связи Балаян посоветовал Гаджиеву еще раз прочитать заявление глав внешнеполитических ведомств Венского саммита от 16 мая 2016 года. "Не лишне напомнить, что в Азербажджане последние 15 лет играет все та же испорченная пластинка",- констатировал Балаян.

Отметим, что в заявлении глав МИД Венского саммита от 2016 года, в частности, говорится: "Сопредседатели настояли на необходимости соблюдения соглашений о прекращении огня 1994 и 1995 годов. Президенты подтвердили приверженность прекращению огня и мирному решению конфликта. В целях снижения риска продолжения насилия они дали согласие на завершение в кратчайшие сроки работы над механизмом ОБСЕ по проведению расследований инцидентов. Президенты также согласились на расширение Офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ".

Сегодня глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в частности, заявил, что в венском и санкт-петербургском соглашениях 2016 года путем интенсивных переговоров был согласован "вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана". Гаджиев отметил, что наряду с расследованием инцидентов предполагалось решить технические вопросы: "Реальность заключается в этом. Я рекомендую правильно читать и понимать документы. Пора сменить пластинку, в свое время поставленную на патефон Налбандяном".