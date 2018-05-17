Четверг, 17 Мая 2018 17:50

АрмИнфо. Белорусская делегация во главе с председателем Государственного военно-промышленного комитета генерал-майором Олегом Двигалевым 16 мая встретилась с министром обороны Азербайджана генерал- полковником Закиром Гасановым.

Стороны обсудил вопросы военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба МО Азербайджана. Собеседники на встрече выразили удовлетворение результатами совместной деятельности в военной и военно-технической сферах, а также подчеркнули важность развития сотрудничества в этих областях.

Стороны положительно оценили принятие на вооружение азербайджанской армии военной продукции различного назначения, предусмотренной для всех видов и родов войск, которая производится предприятиями военно-промышленного комплекса Белоруссии. Был также рассмотрен широкий спектр вопросов военно-технического сотрудничества и определены направления реализации новых крупных проектов, направленных на повышение боеспособности азербайджанской армии.

Bоенное сотрудничество между Азербайджаном и Белоруссией заметно стало развиваться с 2004 года. Беларусь поставила танки Т-72, самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион" калибра 203 мм, БТР-70, гаубицы Д-20 калибра 152 мм, штурмовики Су-25, два дивизиона зенитных ракетных комплексов "Бук-МБ", противотанковые ракетные комплексы "Скиф" украинско-белорусского производства (ОАО "Пеленг" поставляет систему наведения), реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез".

Меж тем, новый премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи на полях саммита Высшего экономического совета Евразийского экономического союза заявил, что обсудил с главой Белоруссии вопросы поставок Минском оружия Баку. По словам Пашиняна, он выразил позицию Армении по этому вопросу, которая в целом, по его мнению, нашла понимание белорусского лидера. В целом он оценил встречу с Лукашенко, как конструктивную.