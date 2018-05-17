Четверг, 17 Мая 2018 17:25

АрмИнфо. Сегодня 17 мая состоялось 9 заседание З подкомитета ЕС-Армения по вопросам правосудия, свободы и безопасности.

Как сообщает пресс-служба Минюста, заседание состоялось под руководством замминистра юстиции Армении Вигена Кочаряна и главы департамента ЕС по вопросам Восточного партнерства.

В начале встречи замминистра коснулся изменений, вызванных внутриполитическими событиями в Армении. Кочарян подтвердил приверженность Армении к выполнению международных обязательств правительства РА, в том числе в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС подписанных 24 ноября 2017 года.

В свою очередь глава Департамента ЕС по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель в своем выступлении подчеркнул готовность

организации углубить существующее многогранное сотрудничество и поддержать эффективное осуществление текущих реформ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы миграции и мобильности, борьбы с торговлей людьми и коррупцией, предупреждения преступности, реформы судебной системы, вопросы судебного сотрудничества, а также вопросы, касающиеся борьбы с киберпреступности и т.д.

Дирк Шубель и другие представители ЕС коснулись соглашений об упрощении визового режима, сотрудничества в области мобильности,

предоставления убежища, управления границами и безопасности в контексте дальнейшей миграции и мобильности.

В своем выступлении заместитель министра юстиции Виген Кочарян коснулся шагов, осуществленных за последние годы в сфере, предпринятых в области судебной и антикоррупционной деятельности в Армении, также подчеркнул продолжительность проделанной работы в этом направлении. Кочарян также высоко оценил поддержку партнеров ЕС в области модернизации пенитенциарной системы

В конце встречи ЕС подтвердил свою готовность углубить и расширить финансовую и техническую помощь Армении для обеспечения последовательного осуществления реформ в рамках верховенства закона, безопасности, реформы правосудия, борьбы с коррупцией, торговле людьми и терроризмом.