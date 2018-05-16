Среда, 16 Мая 2018 19:52

АрмИнфо. Столичный градоначальник Тарон Маргарян наконец-таки вышел к народу. Отдельные граждане кинулись в обьятия к Маргаряну.

“Мои очень дорогие сограждане, - начал свою речь глава столичной администрации, -очень рад, что вы собрались здесь”. Как указал мэр, слова его единомышленников, граждан, ценящих его работу, были услышаны. “Благодарен вам, за то, что вы здесь собрались и встали на защиту своего мэра”,- отметил он.

По словам Тарона Маргаряна, он всегда был рядом с народом. И сегодня он надеется, что только совместными усилиями можно будет заняться строительством столицы Армении.

Отвечая на ремарку о том, почему он не вышел раньше, когда у здания мэрии, кроме его сторонников, его поджидали также оппоненты, он заявил, что в рамках рабочего визита находился в другом административном округе Еревана. “Прибыл так скоро, как только смог, чтобы услышать своих сограждан”,- заявил он.

Что касается сегодняшней акции протеста, то, как считает мэр Еревана, ряд граждан нарушили закон, ворвавшись в здание мэрии и воспрепятствовав нормальному ходу деятельности столичной администрации. По словам Маргаряна, правовую оценку данным действиям должны дать правоохранительные органы.

Как указал действующий мэр, он не намерен подавать в отставку, поскольку “нигде в мире не принято, чтобы победившая политическая сила пыталась давить на органы местного самоуправления”.

Коснувшись обвинений активистов по поводу того, что мэрия Еревана под видом благоустройства срубила здоровые деревья в центре столицы, Маргарян отметил, что очень благодарен фонду "Семья Варданян" за то, что они взялись за строительство парка. Он заверил, что в скором времени застройщик представит общественности план строительства в деталях.

Напомним, что сегодня утром группа протестующих возле здания мэрии Еревана возобновила акции протеста с требованием отставки мэра Тарона Маргаряна. Они потребовали также объяснений по поводу вырубки деревьев в парке близ памятника Александру Мясникяну, обвиняя столичную мэрию в том, что под видом благоустройства срублены здоровые деревья в центре Еревана. Далее протестующие перешли через турникет в здании столичной мэрии и вошли внутрь, несмотря на противодействие охраны. Они требовали отставки градоначальника Тарона Маргаряна, члена Республиканской партии Армении. Затем администрация мэрии обратилась в полицию, потребовав "принять меры для прекращения незаконных действий и восстановления нормальной деятельности мэрии".

Отметим, что на место протеста прибыл депутат фракции "Елк", представитель партии "Гражданский договор", член Совета старейшин Еревана Ален Симонян, который потребовал, чтобы его пропустили к мэру. Вернувшись через несколько минут к протестующим, он сообщил, что Тарона Маргаряна нет в своем кабинете. Далее у здания мэрии была сорганизована контракция в поддержку мэра Тарона Маргаряна, которые скандировали: “Тарон – наш мэр”, а иногда даже - “Тарон – премьер”. Как отмечали ряд СМИ, участники акции единомышленников столичного градоначальника являются жителями административного округа Аван, где проживает Маргарян и которым руководил в свое время.