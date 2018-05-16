Среда, 16 Мая 2018 19:40

АрмИнфо. Водителей такси, сегодня с утра вышедших на акцию протеста, принял министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян.

Глава Минтранса Армении выслушал протестующих, которые представили волнующие их проблемы. Как заявили водители такси, они требуют пересмотреть порядок лицензирования, простить долги по штрафам за нарушения правил дорожного движения, отменить <красные линии> платных парковок.

Акопян призвал водителей представить пути решения озвученных проблем в письменном виде.

Напомним, что в Ереване с утра проходят разные акции протеста, в том числе водители такси перекрыли проспект Баграмяна - напротив резиденции нового премьера Никола Пашиняна, требуя с ним личной встречи.