Среда, 16 Мая 2018 18:15

АрмИнфо. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов направил Николу Пашиняну поздравительное послание в связи с вступлением в должность премьер-министра, пожелав всяческих успехов в его ответственном деле. Об этом АрмИнфо сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

В поздравлении Борисов выразил убеждение в том, что новое правительство будет привержено построению демократической и процветающей Армении ради пользы армянского народа. Премьер-министр Болгарии также приветствовал политику Республики Армения по поддержанию тесных отношений с Европейским союзом. "Я убежден, что вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое вскоре будет ратифицировано парламентом Болгарии, внесет существенный вклад в достижение этой цели", - говорится в сообщении премьер- министра Болгарии.