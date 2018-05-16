Среда, 16 Мая 2018 18:08

АрмИнфо. Вопросы армяно-британского сотрудничества в сфере правосудия обсудили министрюстиции Армении Артак Зейналян и посол Великобритании в РА Джудит Фарнуорт.

Зейналян, в частности, представил предстоящие приоритеты Министерства, в числе них указав на необходимость реформирования избирательного законодательства для проведения досрочных парламентских выборов. Особенный акцент будет поставлен на исключении попыток раздачи избирательных взяток. Он также подчеркнул необходимость повышения работы апелляционных институтов.

Зейналян также пообещал не только искоренить коррупцию в стране, но и сделать так, чтобы последствия этих шагов были ощутимы для граждан РА.