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|Комитет по внешним отношениям Европарламента одобрил Соглашение о всеобъемлющем и глубоком партнерстве между Арменией и Евросоюзом
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|В Ереване с утра проходят различные акции протеста, перекрыты улицы, полностью закрыт проспект Баграмяна, где находится резиденция нового премьера
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|Пашинян: От нашей позиции по ряду внешнеполитических вопросов зависит безопасность и международный авториет Армении
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АрмИнфо. Вопросы армяно-британского сотрудничества в сфере правосудия обсудили министрюстиции Армении Артак Зейналян и посол Великобритании в РА Джудит Фарнуорт.
Зейналян, в частности, представил предстоящие приоритеты Министерства, в числе них указав на необходимость реформирования избирательного законодательства для проведения досрочных парламентских выборов. Особенный акцент будет поставлен на исключении попыток раздачи избирательных взяток. Он также подчеркнул необходимость повышения работы апелляционных институтов.
Зейналян также пообещал не только искоренить коррупцию в стране, но и сделать так, чтобы последствия этих шагов были ощутимы для граждан РА.
|В парламенте Арцаха обсужден отчет об исполнении госбюджета
|Глава МИД Арцаха деятельность The HALO Trust в Арцахе
|Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
|Водителей такси, сегодня с утра вышедших на акцию протеста, принял глава Минтранса Армении
|Президент Республики Арцах принял гендиректора организации HALO Trust
|Бойко Борисов поздравил Никола Пашиняна
|Министр юстиции Армении обещает не только искоренить коррупцию в стране, но и сделать результаты этого ощутимыми для граждан РА
|При поддержке Beeline в Ереване состоялась выставка Armenia Art Fair
|Комитет по внешним отношениям Европарламента одобрил Соглашение о всеобъемлющем и глубоком партнерстве между Арменией и Евросоюзом
|Алексис Ципрас поздравил Никола Пашиняна
|Жители Севана перекрыли дорогу в Ереван, требуя встречи с представителями нового правительства Армении
|Давид Тоноян придает важное значение армяно-российским стратегическим отношениям в обеспечении безопасности Армении
|Суд в Ереване отказался выпустить на свободу 10 участников группы "Сасна црер"
|В Ереване с утра проходят различные акции протеста, перекрыты улицы, полностью закрыт проспект Баграмяна, где находится резиденция нового премьера
|Премьер: Строительство в Армении новой атомной электростанции является одним из приоритетов нового правительства страны
|Тарон Маргарян и Валерий Осипян провели телефонную беседу в связи с ситуацией в столичной мэрии
|Член группы "Сасна црер" Варужан Аветисян ответил Николу Пашиняну
|Опубликован новый график выпускных и объединённых экзаменов
|Мэрия Еревана обратилась к Полиции с просьбой предпринять меры по обеспечению естественного хода ее работы
|Александр Маркаров: В переговорном процессе по Карабаху позиция НКР всегда учитывалась
|Ардшинбанк пересмотрел условия "Мгновенного" кредита в сторону большей доступности
|Протестующие требуют безоговорочной отставки Тарона Маргаряна
|Матвиенко: Сроки проведения заседания межпарламентской комиссии России и Армении перенесены
|Прокурдская "Демократическая партия народов" в своей предвыборной программе предусматривает налаживание отношений с Арменией
|Участники акции протеста "Отвергни Тарона и его благоустройство" обвиняют столичную мэрию в незаконной вырубке деревьев
|Минские посредники встретятся с новым руководством Армении в июне
|Правительственная делегация Армении примет участие в рабочей встрече стран- членов ЕАЭС в Астане 16-18 мая
|Экс-сотрудники экс-химгиганта Армении - завода "Наирит" собрались у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна
|Посол: Парламент Болгарии в ближайшее время ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС
|Янчо Камитов: Болгария высоко ценит отношения с Арменией и считает ее важным партнером
|Бывшие сотрудники военкоматов проводят акцию протеста напротив здания правительства Армении
|Премьер-министр Румынии поздравила Никола Пашиняна с избранием на пост главы правительства Армении
|Полномочия четырех азербайджанских депутатов ПАСЕ заморожены вследствие дела об участии Азербайджана в международных коррупционных сделках
|Первый вице-премьер Армении призвал Гарегина Чугасзяна прекратить голодовку
|Министр образования Израиля обратился к Кнессету с предложением признать Геноцид армян
|Пашинян рассматривает правовые пути для освобождения членов группы "Сасна црер"
|Доналд Трамп поздравил Никола Пашиняна с избранием и назначением на должность премьера Армении
|Никол Пашинян: исполнительная власть не должна идти путём популизма
|Премьер-министр представил сотрудникам ведомств новоназначенных министров
|Премьер-министр РА представил аппарату МЧС нового министра
|Армения рассчитывает на увеличение содействия со стороны правительства Германии на экологические программы
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 16-го мая
|Артиллеристы российской военной базы в Армении за зимний период обучения выполнили около 500 огневых задач
|Пашинян продолжает получать поздравления из-за рубежа в связи с избранием на пост премьер Армении
|Геворг Костанян считает, что в случае эффективного взаимодействия правительства и парламентского большинства необходимость в досрочных выборах отпадет
|Beeline предложил уникальные условия продажи iPhone
|Вслдствие незаконной вырубки деревьев в лесхозе "Дсех" государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах
|Никол Пашинян в ходе встречи с Александром Лукашенко поднял вопрос продажи оружия Азербайджану
|Пашинян о встрече с Путиным: это была очень эффективная встреча
|Решением премьер-министра Армении ряд чиновников освобождены от должностей
|Президент Армении встретился с бывшими сотрудниками завода "Наирит"
|Шармазанов: Пашинян в Сочи вновь удостоверился в верности политического курса Саргсяна и безальтернативности членства Армении в ЕАЭС
|Артур Давтян: Расследование уголовного дела, по которому были задержаны депутаты парламента, продолжается
|Пашинян: От нашей позиции по ряду внешнеполитических вопросов зависит безопасность и международный авториет Армении
|Пашинян: Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся в 2018 году
|Генпрокурор: В 2017 году ходатайства в суд об аресте снизилось на 15-17%
|Артур Давтян: В 2017 году было зафиксировано 1663 случая взяточничества
|Генпрокурор Армении не согласился с начальником Полиции в том, что акции протеста в Ереване были законными
|Никол Пашинян не опасается реванша Республиканской партии Армении
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