Среда, 16 Мая 2018 18:04

АрмИнфо. Beeline выступил спонсором первой ежегодной художественной выставки Armenia Art Fair, которая прошла в Ереване с 11 по 14 мая 2018 года.

Как сообщает пресс-служба компании, на выставке в рамках онлайн и мобильных галерей были представлены произведения современной живописи, скульптуры, видеоарта, инсталляции и фотографии 150 искусствоведов из Армении, стран бывшего Советского Союза, Великобритании, Ливана, Сирии и Дубая.

Согласно источнику, выставка проводилась с целью создания в Армении централизованного художественного рынка, содействия обмену идеями и налаживания деловой связи с другими странами.

<Мы рады, что для армянских искусствоведов появилась чудесная возможность представить свои работы на выставке-продаже и наладить связи с различными выставками. Уверен, что это принесет новые достижения и поспособствует повышению узнаваемости>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".